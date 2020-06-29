Минтруд объяснил порядок выдачи новых выплат в 10 тысяч рублей на детей

Минтруд объяснил порядок начисления единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет за июль. Пояснение разместили на сайте министерства.
Для выплат используют тот же подход, что и при начислениях за июнь, а подавать новое заявление родителям не потребуется. Все решения будут выносить на основе предыдущих данных, которые уже есть у Пенсионного фонда.
Денежную поддержку начнут переводить на карты с 1 июля. Если родители до этого не подавали заявление на госпомощь, то они могут оформить его до 1 октября 2020 года. Тогда семья получит средства сразу за два месяца.
Напомним, что о новых выплатах на детей до 16 лет объявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения 23 июня.
Комментарии
Редакция! Речь шла о выплатах на детей от 0 до 16. Почему у Вас информация только о выплатах на детей 3-16????