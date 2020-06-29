Более 200 избирательных участков на Алтае оснастят комплексами обработки бюллетеней

Более 200 избирательных участков в Алтайском крае оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Технику для подсчета голосов, также известную как КОИБ-2010, будут использовать на 203 участках. 106 машин разместят в на участках Барнаула, 50 – в Бийске, 31 в Рубцовске и еще 16 – в Новоалтайске.
Кроме того, для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах плебисцита будут использовать QR-коды. Машиночитаемые коды ускорят ввод данных протоколов об итогах голосования в Государственную систему "Выборы", которая используется для подсчета мнений граждан со всей страны.
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