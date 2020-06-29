Жителя Алтайского края осудят за двойное убийство возле бара

В Камне-на-Оби осудят местного жителя, который затаил обиду на двух мужчин и зарезал их, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Неоднократно судимый горожанин выпивал в баре, а после вышел на улицу, где вступил в словесную перепалку с одним из посетителей заведения. Вскоре к ссоре присоединились и другие отдыхающие.
Когда конфликт, казалось бы, был улажен, обвиняемый догнал двоих обидчиков и нанес им несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте.
В ходе следствия мужчина свою вину не признал и заявил, что убийство совершил при самообороне. Дело передано в суд.
Комментарии
Вот он неоднократно судим, совершил убийство. Вот зачем держать его живым?
Кормить, одевать, обеспечивать местом проживания за гс счет?
Что, блин, за гуманизм, фигов?