На что обратить внимание при выборе хостинг-провайдера

Все больше предпринимателей выбирают виртуальный офис — деловое пространство с юридическим и почтовым адресом, личным секретарем и виртуальным сервером. С помощью него владельцы компаний могут пользоваться услугами реального офиса независимо от своего местоположения. Но виртуальный офис также должен иметь удобную и безопасную сеть. Ее обеспечивает надежный провайдер.
Хостинг-провайдер — это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайта в сети. Главная обязанность провайдера — делать сайт быстрым и доступным.
Хостинги различаются количеством дискового пространства. От него зависит, сколько контента вы сможете разместить на сайте. Кроме того, ведущие хостинг-провайдеры предлагают дополнительные услуги: защиту от вредоносных программ, выбор панели управления сервером, установку DDoS-защиты и прочее. Например, можно воспользоваться популярным виртуальным сервером RUVDS.
Основные преимущества RUVDS
- Ежемесячная плата от 30 рублей в месяц;
- DDoS защита от сетевой атаки киберхакеров;
- Защита от вредоносных программ;
- Возможность использовать видеокарту;
- Выбор панели управления наиболее подходящей конфигурации — Plesk, ISPmanager, cPanel;
- Установка ОС Windows Server, Linux без изменения ежемесячной ренты.
Сделку на миллион можно заключить, работая в виртуальном офисе, созданном на vps: передавать конфиденциальные данные, проводить очень важные переговоры. Он обеспечивает нужный уровень организации виртуального пространства, с высоким классом комфорта и безопасности.
К преимуществам можно причислить также имидж площадки. Хостинг vds заслужил позитивную оценку международных экспертных организаций. По версии xakep.ru, это лидер отрасли.
Открыто 10 дата-центров RUVDS в России и за рубежом. Два центра работают в Москве, по одному - в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Также функционируют дата-центры в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме. Разветвлённая сеть обеспечивает скорость передачи данных, безопасность трансляции, качество предоставляемых услуг.
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