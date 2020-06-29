Барнаулец стал миллионером благодаря ставке в 25 рублей

Барнаулец выиграл почти миллион рублей на ставках на матчи английской премьер Лиги. Он сделал экспресс-ставку на несколько матчей.
Мужчина поставил 25 рублей на пять матчей и выбрал пари на точный счет. По итогам всех ставок суммарный коэффициент составил 36 450 пунктов.
Матчи получились напряженными, но удача оказалась на стороне барнаульца. На своей ставке он заработал 911 250 рублей, пишет портал "Рейтинг Букмекеров" .
Напомним, ранее стало известно о том, что в УЕФА приняли решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год вперед. Поводом для принятия такого решения стала, естественно, пандемия коронавируса.
Комментарии
Неужель знакомец разбогател? Любит он ставочки делать.
911 тыс это не миллионер!!!!!
Причём тут слово "заработал".Хапанул нахаляву.
хорошая попытка - но нет
Это что была реклама сейчас?
Теперь в букмекерские конторы ему ход закрыт будет. От этой суммы он отдаст большой % тому, кто сказал на кого и на какой результат поставить надо...
Это была реклама сейчас
29.06.2020 16:04
- гость -
В Барнауле есть спец по управлению английской премьер-лигой? И командовать,кому с каким счётом играть?
Сегодняшний деревянный миллион =1.000 Советских рублей (хотя может и ещё меньше).
Чё опять побоитесь напечатать коммент ?????.
Он прямо так и получил эти деньги? Ему их отдали?
Нищий пенсионер, тогда бутылка водки и сырок должны стоить три тысячи, чего не наблюдается, так что, поздравляю соврамши.