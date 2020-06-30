Тунгусский метеорит. Тайна, покрытая лесом

Фото: tunguska.ru, "Вокруг света", bbc.com, фото из экспедиций Л. А. Кулика к месту Тунгусской катастрофы в конце 20-х
30 июня 1908 года около 7 утра над глухой тайгой в Центральной Сибири произошел взрыв, который до сих пор хранит много тайн. Падение Тунгусского метеорита, как ученые назвали впоследствии феномен, по силе было сравнимо с водородной бомбой. Взрыв повалил деревья тайги на площади около 2 тысяч квадратных километров. Ударная волна была настолько сильной, что два раза обогнула всю планету. Подземный толчок был зафиксирован сейсмографами в Средней Азии, на Кавказе и даже в Германии. Несколько суток после взрыва на территории по словам очевидцев наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака.
Версий, что же произошло в районе реки Подкаменная Тунгуска, десятки: от взрыва болотного газа до крушения инопланетного корабля. Основной теорией является взрыв космического тела на высоте 7 — 10 километров от земли. Однако вещество гипотетического Тунгусского метеорита так и не было найдено.
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