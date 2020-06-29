"Вызывает сожаление". Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеет, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", – сказала бывший прокурор Крыма.
Поклонская подчеркнула, что когда ранее бывала в монастыре, не видела, чтобы кто-то занимался рукоприкладством, и выразила сожаление, что тема религии так остро стоит в современной политике.
"Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям", – сказала политик.
Как ранее писал amic.ru, Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале о нападении на ее съемочную группу. Теперь она намерена отстаивать свои права в судебном порядке.
Позднее нападение на телеведущую прокомментировали в Екатеринбургской епархии. Представитель РПЦ заявил, что "с первого дня" просили журналистов "не нагнетать ситуацию".
Комментарии
Собчак не выздоровеет.Собчак-это не лечится.
Какая Наташа на фотке ушастая и милая
29.06.2020 14:57
гость,на чужой каравай роток не расчехляй!!!))