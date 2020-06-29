За сутки в России выявлено 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 641 156. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Из больниц за сутки выписалось еще 4343 человека, общее число выздоровевших достигло 403 430. За минувшие сутки умерло еще 93 пациента с подтвержденным коронавирусом, всего за время пандемии зафиксировано 9166 летальных случаев.
Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще 78 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе обнаружено 3909 инфицированных.
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