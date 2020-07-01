Танцы в прямом эфире. Радио DFM появилось в Горно-Алтайске

Радио DFM начало вещание в Горно-Алтайске на частоте 106.0 FM. Основу эфира составляет ретрансляция московской программы. Также ежедневно выходит в эфир местный прогноз погоды. Станция звучит круглосуточно.
DFM — это музыкальное радио. В основном станция предлагает современные танцевальные композиции направлений Super Star, Club Dance, Euro-pop и Electro. Особенность радиостанции - большое количество клубных хитов и новейших ремиксов. Также в течение дня слушателям предлагаются викторины, розыгрыши, премьеры новых песен, новинки мировых музыкальных чартов и программы по заявкам. В вечерние и ночные часы в эфире звучат авторские программы российских и западных диджеев, интервью со звёздами.
DFM в Горно-Алтайске входит в состав Медиагруппы FM-Продакшн, которая включает в себя уже 34 радиостанции в Алтайском крае и Республике Алтай.
В Барнауле DFM звучит уже 14 лет. Это одна из самых популярных молодежных радиостанций в городе. Ведущие барнаульского DFM быстро завоевали сердца слушателей.
Медиагруппа FM-Продакшн
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Барнаул - 8(3852)27-18-16
Горно-Алтайск - 8(38822) 2-63-63
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