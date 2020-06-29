Жительница Алтайского края решила прокатиться на машине бойфренда и оказалась в кювете

20-летняя жительница Змеиногорска угнала ВАЗ, на котором к ней приехал приятель. Машина принадлежала отцу молодого человека.
Пара принялась распивать спиртное, а когда парень уснул, девушка решила покататься на его автомобиле. Ключи находились в замке зажигания, так что трудностей не возникло. Когда гость проснулся, не обнаружил ни хозяйки дома, ни автомобиля. Об угоне он заявил в дежурную часть полиции.
Сотрудники ГИБДД заметили машину на выезде из города и потребовали от девушки, чтобы та остановилась, но она решила уехать от правоохранителей. Погоня длилась недолго. Угонщица не справилась с управлением и оказалась в кювете.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Автомобиль правоохранители изъяли и вернули законному владельцу, рассказали в МВД.
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