Подростковую соцсеть TikTok заподозрили в шпионаже за пользователями

Пользователь Reddit провел исследование и выяснил, что популярная китайская социальная сеть TikTok собирает нетипичные данные для приложений такого типа. Статья, которая была опубликована, уже удалена, но ее вновь разместил портал Rozetked.
В частности, TikTok собирает информацию об аппаратных данных, приложениях, которые были удалены с устройства, а также о данных сети (IP-адрес, локальный IP, Mac-адрес, имя точки доступа Wi-Fi). Иногда приложение узнает о правах суперпользователя и его местоположение по данным GPS.
Пользователь Reddit назвал TikTok "сервисом для сбора данных, замаскированный под соцсеть".
Комментарии
Ну вот собирают они указанные данные и чё? Чё в них такого? Вот не вижу ничего чего бы мне было хоть както жалко если кто ещё об этом узнает!
Не ну конечно если ты совершаешь какоето преступление то эти данные полиции очень даже в тему будут!