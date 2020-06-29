Четверо человек утонули в Алтайском крае на выходных

Четыре человека утонули в Алтайском крае за минувшие субботу и воскресенье. Об этом amic.ru сообщили в региональном ГУ МЧС.
Так, в Благовещенском районе погиб 76-летний мужчина, в Усть-Пристанском — 69-летняя женщина. В Алтайском районе спасатели зафиксировали сразу два происшествия на воде. Утонули 20-летний парень и 60-летний мужчина.
Всего с начала года в регионе утонули 36 человек, шестеро из них – дети. Несовершеннолетние чаще всего погибают из-за того, что взрослые оставляют их у водоемов без присмотра. Наиболее частая причина инцидентов со взрослыми – купание в нетрезвом виде в необорудованных местах, говорят в МЧС.
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