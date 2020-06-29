Алтайский край назвали в числе регионов, где семьям дольше всего копить на квартиру

Среднестатистической семье из Алтайского края придется потратить минимум 12,4 лет, чтобы накопить на собственное жилье. Об этом сообщают РИА "Новости".
Согласно статистике информагентства, средняя стоимость квартиры площадью в 60 квадратных метров в Алтайском крае составляет 2,8 миллиона рублей. Чтобы приобрести собственную жилплощадь в 2020 году средней семье потребуется копить 12,4 лет. В 2019 году этот показатель равнялся 13,2 лет.
В общем списке регионов Алтайский край занял 78 место из 83. В соседней Республике Алтай дела оказались лучше – для приобретения собственного жилья стоимостью в 3 млн рублей семье потребуется около 9,3 лет. Регион занял 72 место в общем рейтинге.
На первом месте по минимальному сроку является Магаданская область – там у семьи уйдет всего 1,6 года. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ со значением 2,8, третье – Ненецкий автономный округ с результатом в 2,9 года.
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