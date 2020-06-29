Бывший глава одного из алтайских сельсоветов пойдет под суд за мошенничество

Бывший глава одного из сельских советов Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает региональный СК.
В 2017 году мужчина решил обманным путем приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в границах возглавляемого им муниципального образования. Для этого он подготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги, на основании которой завладел участком в 1150 квадратных метров в органах Росреестра. Сумма ущерба, нанесенного муниципальному образованию, составила более 84 тысяч рублей.
В ходе следствия подозреваемый своей вины не признал, но следствием собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.
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