Взрыв газа стал причиной серьезного пожара в московской многоэтажке

Серьезный пожар начался в жилом доме по улице Проходчиков на северо-западе Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газа.
По информации РЕН ТВ из огня были спасены пять человек. Огнем охвачены четыре квартиры. Пожарным удалось локализовать возгорание.
Известно о четырех пострадавших в результате пожара жильцах. Все они переданы медикам. Эвакуирован весь дом.
На кадрах с местра происшествия видны плотные клубы дыма и огонь. По информации МЧС площадь пожара составляет около 70 квадратных метров.
Ранее amic.ru сообщал о взрыве газа в жилом доме в Камне-на-Оби. 62-летняя хозяйка скончалась на месте, ее 70-летнего супруга доставили в больницу.
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