СК Алтайского края проведет проверку по факту взрыва газа в Камне-на-Оби

Следственный комитет Алтайского края проведет проверку по факту взрыва газа в частном доме в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Напомним, что утром 29 июня в Камне-на-Оби произошло воспламенение и взрыв газа. В результате пожара на площади более чем в 60 квадратных метров на месте погибла 62-летняя хозяйка дома, а ее 70-летний супруг в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
На данный момент следствие осмотрело место происшествия на значило экспертизу. Предположительно причиной инцидента стала неисправность газового оборудования. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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