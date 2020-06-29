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СК Алтайского края проведет проверку по факту взрыва газа в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Погибла 62-летняя женщина, ее 70-летний супруг находится в тяжелом состоянии
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

Следственный комитет Алтайского края проведет проверку по факту взрыва газа в частном доме в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, что утром 29 июня в Камне-на-Оби произошло воспламенение и взрыв газа. В результате пожара на площади более чем в 60 квадратных метров на месте погибла 62-летняя хозяйка дома, а ее 70-летний супруг в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На данный момент следствие осмотрело место происшествия на значило экспертизу. Предположительно причиной инцидента стала неисправность газового оборудования. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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