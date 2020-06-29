Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" ударил жену ножом в лицо

Актриса Яна Третьяк заявила в полицию на своего супруга Владислава Третьяка после нападения.Согласно заявлению, муж ударил ее ножом в лицо и нанес ранение, пишет "Лента".
Инцидент произошел в воскресенье 28 июня. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина "рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены". Полиция проводит проверку по данному факту. Подробности происшествия уточняются.
Третьяк снялся в таких сериалах, как "Ментовские войны", "Эшелон", "Улицы разбитых фонарей", "Общая терапия" и "Последний министр". Он также выступал в театрах "Театральный ОсобнякЪ", "Пушкинская школа" и "Шалом".
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