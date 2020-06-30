Телеповар Константин Ивлев похвастался фотографией с молодой любовницей

Повар и телеведущий Константин Ивлев на своей странице в Instagram поделился фотографией с новой пассией, которая стала причиной развода шефа с супругой.
Ранее суд официально расторг брак Ивлева с супругой Марией. Вместе они прожили 23 года, а на развод женщина подала после того, как узнала о том, что у мужа появилась молодая любовница.
Теперь повар и его 28-летняя спутница открыто выходят в мир и фотографируются на футбольных матчах. Студентка МГУ из Краснодара гордится своим спутником и активно делиться совместными фото в Instagram.
Пользователи сети разделились на два лагеря: одни благословляют пару, а вторые осуждают как Ивлева, так и его новую возлюбленную.
Комментарии
Весьма содержательная информация ,наталкивающая на мысль о том , путь к сердцу девушки лежит через её желудок,а не наИборот.
* сталевары отдыхают , их лозунг "Наша сила - в плавках!" неактуален.
страшнАя-то какая
Не завидуйте, босота)
Новость про ням-ням и динь-динь.
Зачем нам знать про это чмо....
На Дырова похож
Я даже не знаю кто это такой.
Этот путь не через желудок, а скорее через известность и состоятельность.
Умение готовить скорее бонус, чем главная причина.
Какая-то мужиковатая.