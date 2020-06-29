"Писала страшные вещи". Историк Соколов, убивший аспирантку, устроил истерику в суде

Историк Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале петербургского суда и потребовал опубликовать переписку с девушкой. Об этом сообщает "Росбалт".
В ходе заседания обвиняемый устроил истерику и стал кричать о том, что переписка является "вещественным" доказательством и должна быть раскрыта на суде. По его словам, в ней содержатся "страшные оскорбления" от потерпевшей и "страшные вещи", которые девушка писала Соколову. Как утверждает ученый, узнав это, "люди смогут понять, что произошло".
Истерика обвиняемого стала его реакцией на просьбу гособвинителя о том, чтобы провести процесс в закрытом режиме. Представитель обвинения пояснила, что недопустимо открыто исследовать доказательства, которые раскрывают подробности личной жизни. После этого подсудимый резко возразил и перешел на повышенный тон, за что получил замечание.
Напомним, что историка Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже мужчина признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее тело и попытался избавиться от улик.
Ранее amic.ru сообщил, что в сети появилось видео ссоры историка с погибшей девушкой.
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