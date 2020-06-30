В Барнауле дети сломали контейнер для раздельного сбора мусора

29 июня в районе Власихинской, 105 дети разломали контейнер для раздельного сбора мусора, сообщается в паблике "Barnaul 22".
Поступок детей попал на видеорегистратор проезжавшего по двору многоэтажки автомобил. Припарковавшись, мужчина хотел разобраться с малолетними хулиганами, однако они тут же разбежались, завидев взрослого, идущего в их сторону.
Очевидец призвал родителей объяснить своим детям, что "такое не есть хорошо". Водитель напомнил, что ломать и уродовать то, что сделано для чистоты и порядка на придомовой территории многоэтажного дома, идет против норм приличия и морали.
Комментарии
50-кратную стоимость родители должны возместить...
Яблоня - дичка и яблоки от неё дички - мелкие ,горькие. Россия-XXI век...
Найти деток и их родителей, заставить возместить полностью ущерб, поставить на учет по делам несовершеннолетним и провести работу с родителями, которые не научили, как надо жить в обществе и что такое хорошо и что такое плохо. Все идет от семьи. Значит и родители такие же. Таких в России половина и притом все они жалуются, что плохо живем. Элементарное не могут сохранить. Во всем Путин виноват. Таким деткам надо дать работу , улицы подметать и мусор убирать, в следующий раз руки не поднимутся делать плохо. Что за народ? Лишь бы только вредить и ломать? Вот оно будущее России растет, а им еще Путин деньги дает таким идиотам.
Ну ничо, ничо. Щас как родители дружно проголосят за поправки в Конституцию, и со 2-го июля все дети станут хорошими и дисциплинированными!
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим..." — гласит новая редакция 4-го пункта статьи 67 прим. 1 Конституции.
Ну а чего вы хотите от детей родителей, рожденных в конце 80-х, начале 90-х? Они понимают только одно слово - Дай!
Онижедети!
надеюсь ауе на стене написали....
30.06.2020 07:42
- гость -
Ну а чего вы хотите от детей родителей, рожденных в конце 80-х, начале 90-х? Они понимают только одно слово - Дай!
+++++++++++++++++
Нужда виновата ? Тогда у России плохой задел в виде 20 миллионов ,живущих ниже оф.уровня бедности.
*приблизительно.
** правда,известны случаи, когда у бедных людей вырастали замечательные дети. Примеров - множество.
Вывод ?
Вот оно будущее России растет,
а то-ж
общественное бытие определяет общественное сознание
закон-с)))
30.06.2020 07:24
CALIBR
Думаете, в США в XXII веке будет иначе? Нет, не будет!
30.06.2020 09:12
- гость -
30.06.2020 07:24
Думаете, в США в XXII веке будет иначе? Нет, не будет!
++++++++++++++++++++
О США ,похоже, вы думаете , я лишь имел мнение высказаться о своей стране - России.
Да и вангуете про XXII век тоже вы....
30.06.2020 09:18
CALIBR
Дело не в России и не в США. И не в номере века от Рождства Христова. Это было, есть и будет всегда, где деткам заняться нечем.
30.06.2020 09:24
- гость -
30.06.2020 09:18
Дело не в России и не в США. И не в номере века от Рождства Христова. Это было, есть и будет всегда, где деткам заняться нечем.
++++++++++++++++++
Ещё раз : пофиг где ,вам как и мне,в первую очередь за Державу обсуждать надо.
Мой пост за 8:39 как бы намекает на то,что голытьба - не всегда есть признак душевной и моральной ущербности,а ваше
"Ну а чего вы хотите от детей родителей, рожденных в конце 80-х, начале 90-х? Они понимают только одно слово - Дай!" слегка безответственны.
Плавно переходим на родителей самой духовной в мире идеологии строителей коммунизма ,родивших тех,кто родил этих ,но не сумевших дать должное воспитание отношения к имуществу.
Даю наводку : общественное значит ничьё .