Умер создатель двигателя ракеты Юрия Гагарина Анатолий Дарон

В США из-за обострения хронического заболевания умер конструктор Анатолий Дарон, который создал двигатели для ракет, отправивших в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Информация об этом размещена на сайте НПО "Энергомаш".
"24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон", – говорится в сообщении.
Конструктор родился в 1926 году в Одессе, окончил Московский авиационный институт. С 1948 по 1998 год Дарон проработал в "Энергомаше", где стал ведущим разработчиком жидкостных двигателей РД-107 и РД-108, с помощью которых в спутник впервые запустили искусственный спутник и космический корабль с человеком на борту.
В 1998 году Дарон со своей семьей переехал в США. Причиной смерти стала сердечно-почечная недостаточность, от которой мужчина страдал долгие годы.
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