В Республике Алтай еще 31 человек заразился коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 31 новый случай COVID-19, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у троих детей; 12 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района и жителя Чемальского жителя. 26 из 31 нового случая выявлены по контакту с ранее заболевшими. В шести случаях диагностированы симптомы заболевания", — сообщили в штабе.
Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 681. Выздоровели 290 пациентов, из них 14 — за последние сутки.
Ранее в Горном Алтае зафиксировали первый летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Комментарии
Ну раз еще никто не потрудился описать признаки второй волны, попробую сделать это.
Снижение числа заболевших по России должно придти в интервал 6000(5800) - (4500)4000 тыс, а после этого начать расти , показать более 6000. Это можно расценивать как 2 волна.
Если падение заражений снизится ниже 4000 тыс, то эпидемию можно будет считать угасающей.
Пора открывать туризм.
Освободим регион от опухоли в виде человека