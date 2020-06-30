17-летняя девушка в очередной раз пропала в Барнауле

Алтайский следственный комитет в очередной раз возбудил уголовное дело по статье "Убийство" в связи с пропажей 17-летней девушки.
Известно, что она ушла из общежития Алтайского политехнического техникума 9 июня, и с тех пор о пропавшей ничего неизвестно. В день исчезновения была одета в белую футболку, джинсы синего цвета, джинсовые балетки, сиреневые носки.
Как сообщили amic.ru в СК, девушка является воспитанницей детского дома и исчезает уже не в первый раз. Только в 2020 году это уже второй случай. Напомним, ранее девушка пропадала 8 марта. Тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье "Убийство", как это требует законодательство в случае пропажи несовершеннолетних. Однако позже девушка нашлась, и дело закрыли.
Фото пропавшей и ориентировку можно посмотреть на сайте СУ СК по Алтайскому краю.
Комментарии
Блудня!
политехнический техникум? атавизм СССР?
А фото-то зачем ретушировать? Как её опознавать-то при встрече?
Не любит, видать, её домовой.
После первого раза надо было запенить ей все дырочки пеной мотажной
Камеры на каждом углу. Как сейчас вообще можно куда-то уйти незаметно?
30.06.2020 10:11
Guest
На сайт то лень перейти?? там и фото отлично видно!
30.06.2020 11:46
человек
Тем более, не понятно, зачем здесь его ретушировать, если информация взята из первоисточника.
Как только увижу на улице человека без лица-сразу позвоню в полицию!