Лидер группы "Ленинград" и член Партии Роста Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI, сообщается на сайте телеканала.
"Лидер группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт", — рассказали в компании.
Отмечается, что в должности генпродюсера Шнуров займется созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда телеканала, а также будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания.
"Надеюсь, что мои все способности и мои навыки пригодятся, даже не надеюсь, я в этом уверен. А надеюсь на то, что никого не подведу, имеется в виду и своих поклонников, и постоянных зрителей RTVI. Будет интересно, будет здорово", — сказал Шнуров в эфире телеканала.
Напомним, в апреле 2020 году Шнуров заявлял, что намерен стать продюсером сериалов и реалити-шоу. Тогда необходимость перепрофилироваться артист связал с пандемией и ее влиянием на экономику. Он порекомендовал слушателям забыть о том, чем они занимались раньше, и обратить свое внимание на те занятия, которые будут востребованными в будущем.
Комментарии
Что то мне это напоминает......Сериал "Мылодрама" все смотрели?
"На телевидении одни идиоты"-заявил как-то Шнуров.
PS Кстати,он был кандидатом на эту выборную должность или так прошёл?