"Претензий нет". Эксперт о качестве асфальта на дорогах Барнаула в рамках нацпроекта

Асфальт, который укладывают в Барнауле в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", хорошего качества и соответствует требованиям ГОСТ. По крайней мере на тех дорожных участках, что проверили специалисты лаборатории ООО "ИПЦ "Стандарт". Об этом сообщил amic.ru начальник лаборатории Роман Личаченко.

По его словам, в целом за качеством асфальта, который укладывают на дороги Барнаула в рамках национального проекта "БКАД", ведется постоянный и строгий контроль. И если он не соответствует требуемым ГОСТам, такую дорогу не принимают.

"Мы лабораторно проверяем качество укладываемого асфальта, всех слоев дорожного покрытия, а также инструментально проверяем его объем", — пояснил Личаченко.

Если показатели асфальтобетонной смеси не соответствуют нормам, подрядчики обязаны исправить дефекты — за свой счет.

"У нас были ситуации, когда качество не устраивало. Например, в первый год действия нацпроекта подрядчику пришлось срезать асфальт на проспекте Красноармейский, причем на довольно обширном участке, и заново его перекладывать. В этом году подобных случаев не было", — рассказывает специалист.

По его словам, все дорожные объекты, которые в этом году проверила лаборатория ООО "ИПЦ "Стандарт" в рамках нацпроекта, выполнены в соответствующем качестве. В том числе и участок на улице Ядринцева.

Отметим, ремонт дороги по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова ведет МБУ "Автодорстрой". Работы уже практически завершены, общая площадь составила 4700 кв.м. Специалисты ООО "ИПЦ "Стандарт" проведут лабораторные испытания и верхнего слоя асфальтобетона, и как только качество выполненных работ будет подтверждено, объект сдадут в эксплуатацию.

Кроме ул. Ядринцева ООО "ИПЦ "Стандарт" контролирует работы по улицам Мало-Тобольская, Бриллиантовая, Пушкина, Молодежная, Понтонный мост, несколько улиц в пос.Черницк, Куета и др.

Еще часть ремонтируемых участков контролируют специалисты Алтайавтодора. А всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов улично-дорожной сети.

На данный момент на шести объектах ремонт завершен. Это дорога до садоводства "Флора", проезжая часть ул.Опытная Станция в с.Лебяжье, ул.Молодежная в с.Бельмесево, три дороги в п.Черницк. На 18 объектах работы продолжаются.