В Китае обнаружили потенциально опасный для человека свиной грипп

Исследователи из Китая выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может вызвать еще одну пандемию, сообщает издание The Independent.
Новый штамм G4 EA H1N1 обнаружили на основании 30 тысяч мазков из носа свиней, которые брали на территории всей страны. В общей сложности болезнь обнаружили в десяти китайских провинциях. Кроме того, у каждого десятого сотрудника ферм специалисты нашли антитела к штамму.
Отмечается, что новый вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире не приблизилась к своему окончанию, а, напротив, только ускоряется, несмотря на то, что многие страны добились определенного прогресса в сдерживании инфекции.
Комментарии
Почему китайцы исследуют своих свиней и прочий "скот" на предмет вирусов, а что-то не слышно про более передовые страны, как Америка, Великобритания, у них все нормально со скотом или они как всегда на это забили?
Ну началось! Теперь смесь птичьего со свиным....А дальше, эбола с ковид 19.... и пошло поехало!
мне одной кажется что их надо взорвать?
у нас нельзя вывезти лошадь или корову из одного региона в другой без карантина
а в китае все просто
посадил в моцик и попер
12:05 - гость - @мне одной кажется что их надо взорвать?@
Наберется таких еще пяток, может быть...мда..
1 Если страна первой обнаружила какой-то вирус, а другие страны этих исследований в принципе не делают, то, по вашему, виновата та страна, которая обнаружила вирус?
2 А может это диверсия, вирус из пробирки подбросили, то виновато та страна, где обнаружили и бомбить её?