680 тысяч россиян сократили во время пандемии коронавируса

С 1 апреля статус безработного в России получили два миллиона человек, доложил министр экономического развития Максим Решетников на совещании правительства, сообщает РИА Новости.
При этом только треть из них потеряла работу из-за сокращений. Глава Минэкономразвития считает, что на фоне жестких ограничительных мер из-за коронавируса это "неплохой результат".
"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, — это в целом неплохой результат", — заявил Решетников.
По его прогнозу, вернуться к прежнему уровню занятости населения государству удастся к 2021 году. Это при условии, что будут выполняться соответствующие поручения президента, уточнил министр.
Ранее amic.ru писал, что с мая по июль в Алтайском крае в три раза увеличилось минимальное пособие по безработице. Его размер составляет 4500 рублей, а за перерасчетом гражданам обращаться никуда не нужно. Все делают автоматически.
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