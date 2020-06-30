Пьяный барнаулец увидел сотрудников ГИБДД и на ходу выпрыгнул из-за руля

В Барнауле осудили местного жителя, который повторно сел за руль пьяным. Сам инцидент произошел в апреле 2020 года.
Ранее горожанина лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако это мужчину не остановило. Вечером 11 апреля, двигаясь пьяным на своем автомобиле по улице Сергея Ускова, барнаулец увидел сотрудников полиции и на ходу выпрыгнул из салона. Машина при этом поехала дальше и врезалась в припаркованный автомобиль. Беглец попытался скрыться в своем подъезде, но его задержали автоинспекторы.
В отношении водителя возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил 200 часов обязательных работ, а также лишил прав еще на полтора года, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.
Комментарии
"лишил прав еще на полтора года"
Эй. прокурорские - вы там офигели чтоли?
Через полтора года этот гаврик опять за руль?
Пожизненное лишение прав.
Отчаянный мужчина. Вот за кого нашим дамам стоит выходить замуж Творческая личность творчески во всем.
Отчаянный мужчина. Вот.... - собьет такой твоих близких, будешь ему жопу лизать и восторгаться. Убийцы за рулем
13:28
- гость -
Эй. прокурорские - вы там офигели чтоли?
Я уверен, что ты скорее бы брызнул в штанишки, чем обратился таким образом к государевым людям.
Йехууууууу