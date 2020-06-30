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Пьяный барнаулец увидел сотрудников ГИБДД и на ходу выпрыгнул из-за руля

, ИА "Амител"
Машина поехала дальше и попала в ДТП
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле осудили местного жителя, который повторно сел за руль пьяным. Сам инцидент произошел в апреле 2020 года.

Ранее горожанина лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако это мужчину не остановило. Вечером 11 апреля, двигаясь пьяным на своем автомобиле по улице Сергея Ускова, барнаулец увидел сотрудников полиции и на ходу выпрыгнул из салона. Машина при этом поехала дальше и врезалась в припаркованный автомобиль. Беглец попытался скрыться в своем подъезде, но его задержали автоинспекторы.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил 200 часов обязательных работ, а также лишил прав еще на полтора года, сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.06.2020 13:28
- гость -

"лишил прав еще на полтора года"
Эй. прокурорские - вы там офигели чтоли?
Через полтора года этот гаврик опять за руль?
Пожизненное лишение прав.

30.06.2020 13:28
- гость -

Отчаянный мужчина. Вот за кого нашим дамам стоит выходить замуж Творческая личность творчески во всем.

30.06.2020 13:34
Kto

Отчаянный мужчина. Вот.... - собьет такой твоих близких, будешь ему жопу лизать и восторгаться. Убийцы за рулем

30.06.2020 13:39
- гость -

13:28
- гость -
Эй. прокурорские - вы там офигели чтоли?

Я уверен, что ты скорее бы брызнул в штанишки, чем обратился таким образом к государевым людям.

30.06.2020 14:46
- гость -

Йехууууууу

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