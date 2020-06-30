Свыше сотни штаммов коронавируса выявили в России

В России выявили более сотни штаммов коронавируса, рассказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в беседе с РИА "Новости".
"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более сотни", — сказал Максютов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире не приблизилась к своему окончанию, а, напротив, только ускоряется, несмотря на то, что многие страны добились определенного прогресса в сдерживании инфекции.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 10 миллионов, скончались свыше 500 тысяч человек.
Комментарии
Тогда смысла от вакцины нет. Будет также как с вакциной от гриппа - ставят от одного штамма, а он уже другой оказывается... Вирусы постоянно мутируют и этот вирус не исключение
Тут одна девица предлагали Китай за новый найденный свинячий вирус уничтожить, Россию за выявленные более сотни штаммов коронавируса она бомбить не собирается?
@@
Ты иди_отка, не понимаешь разницу межды выявленным и синтезированным.
Китайское биологическое чудо
мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более сотни
и с экономической точки зрения это хорошо - под каждый штамм своя прививка и свое финансирование...