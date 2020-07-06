Доступно, надежно, удобно. Топ-5 авто для семьи за пол миллиона рублей

Чего мы хотим от автомобиля для семьи? Чтобы он был комфортным, надежным и, по возможности, недорогим. Особенно после пандемии, которая серьезно ударила по кошелькам. Amic.ru и автосалон "Первый номер" составили для вас подборку из пяти машин в районе полумиллиона, которые не будут тянуть из владельца деньги и позволят с комфортом решать повседневные задачи.

Lada Vesta

Куда же в такой подборке без отечественного автопрома. По рынку разброс в стоимости для "Весты" 2016 года составляет около 200 тысяч рублей (от 350 до 550). Авто, которые продаются по нижней планке рассматривать не стоит, а достойные варианты начинаются от 430 — 450 тысяч.

Один из таких на стенде "Первого номера" обойдется покупателю в 497 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете: ESP, кондиционер, электростеклоподъемники по кругу, сигнализацию, чистый кузов без ДТП и идеальное техническое состояние.

KIA Rio и Hyundai Solaris

Берем любую несколько лет ездим без проблем ( главное, чтобы не из под такси). Корейские седаны давно закрепили за собой статус надежных, простых и дешевых в обслуживании автомобилей. Маленький расход топлива, достойный уровень комфорта и ликвидность на вторичном рынке — то, что нужно для семейной машины.

За пол миллиона рублей ( плюс-минус 50 тысяч) можно найти отличный вариант, который позволит вам не думать о крупных ремонтах ближайшие несколько лет. У "Первого номера" таких машин сразу несколько.

Nissan Almera

Если вы любитель больших седанов — это ваш вариант. Пятилетняя Almera на рынке продается за 450-550 тысяч рублей и абсолютно точно стоит своих денег. Неприхотливая в обслуживании, внушительных размеров снаружи и просторная внутри. Да, салон у авто не блещет оригинальностью, но со своей задачей справляется на отлично.

Hyundai Tucson I

Вариант для тех, кому нужно возить не только тещу на дачу, но и тестя на рыбалку. Полноприводный внедорожник 2006-2008 года выпуска за пол миллиона — категория, которая на вторичном рынке представлена довольно узко и "тушкан", который уже собрал достаточно положительных отзывов, станет отличной покупкой для семьи.

Renault Duster I

Представьте себе Logan, который стал внедорожником. Представили? Так вот, это Duster. Крайне дешевый в обслуживании, простой и надежный в техническом плане и экономный в отношении топлива. Автомобиль 2015-2016 года обойдется вам в 500-600 тысяч рублей и позволит комфортно передвигаться не только по городу, но и за его пределами.

Любой из перечисленных выше автомобилей можно купить в автосалоне "Первый номер". Все авто проходят полную юридическую проверку и осмотр на отсутствие серьезных ДТП, чтобы у нового хозяина не осталось вопросов по чистоте документов и техническому состоянию.

"Продать или обменять автомобиль у нас можно день в день. Разницу можно доплатить наличными или оформить кредит. Если разница в вашу пользу – доплатим мы. Все просто: вы приезжаете на старой машине, а уезжаете на новой", – говорит управляющий автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

"Первый номер" дает возможность оформить кредит по ставке от 9,9%, отдать свой старый авто в качестве первого взноса и застраховать новый не отходя от кассы. Кроме того, для людей, которые хотят быстро и выгодно продать свою машину, в автосалоне работают квалифицированные специалисты, которые быстро проведут оценку и выкупят вашу технику по приятной цене.

Автосалон "Первый номер";

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117;

Телефон: +7 (3852) 603 888,+7 (913) 210-6330;

Сайт: первый-номер.рф