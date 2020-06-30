В АлтГТУ разрабатывают корпоративный портал "Цифровой университет"

АлтГТУ создаст корпоративную систему "Цифровой университет". Сервис объединит работу с абитуриентами, студентами, выпускниками и работодателями. Кроме того, цифровая система облегчит управление образовательной и научно-исследовательской деятельностью, кадрами, документооборотом, безопасностью, финансами и материально-технической базой университета.
"Цифровизация образовательной деятельности, которой мы сейчас все стремимся, предусматривает не только переход на дистанционное проведение приемной кампании и аттестации студентов, но и разработку собственной системы электронных курсов, виртуальных лабораторий, образовательных модулей и программ. Это одна из основных задач программы развития вуза на ближайшие пять лет", – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Отметим, что АлтГТУ готовит студентов для работы в сферах машиностроения и энергетики, строительных организаций, предприятий пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства и медицинских исследований.
В прошлом году в техническом университете запустили программу профессиональной переподготовки инженерных кадров "Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда". Курс востребован руководителями и топ-менеджерами производства. Он включает изучение цифрового бережливого и производства, управление проектами и бизнес-процессами, изучение технологии ТРИЗ, повышение эффективности производства и производительности труда.
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