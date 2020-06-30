"Священная обязанность". Алтайский митрополит проголосовал по поправкам в Конституцию

Митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий принял участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию. Владыка сделал свой выбор в зале Ученого совета Барнаульской духовной семинарии. Там митрополит встретил членов избирательной комиссии. Владыке выдали пакет для голосования со средствами индивидуальной защиты, Сергий предъявил паспорт на расстоянии, а после заполнил бюллетень и опустил его в опечатанный переносной ящик.
"Каждый человек в меру своих убеждений имеет право свободного выбора. Мы его осуществляем и являемся участниками исторического события, когда впервые в Конституцию нашей Родины внесено понятие о Боге, вере, нашем историческом достоянии, нашем великом прошлом. Я считаю, что выполнить этот долг является священной обязанностью каждого", — цитирует митрополита "Алтайская правда".
Как уже неоднократно сообщал amic.ru, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Плебисцит продлится до 1 июля. Последний день голосования будет выходным.
Комментарии
Каждый имеет право честного выбора. Доказано 146%.
дословный перевод- составителю заголовка.
инквизиция видит все.