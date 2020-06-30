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Цены оказались не лучшими. Алтайское УФАС уличило "Ярче!" в незаконной рекламе

, ИА "Амител"
Рекламу торговой сети признали недобросовестным маркетинговым ходом
Фото: УФАС по Алтайскому краю

Фото: УФАС по Алтайскому краю

Алтайское УФАС признало рекламную кампанию торговой сети "Ярче!" о гарантии "лучших цен" незаконным маркетинговым ходом для привлечения клиентов, сообщает пресс-служба ведомства

Проверку начали в начале июня после того, как местный житель рассказал о табличках с обещаниями "лучших цен" на фасадах магазинов в Барнауле.

Комиссия расценила это как заявление о преимуществах ценового предложения торговой сети перед другими барнаульскими магазинами. Однако никакого маркетингового исследования, подтверждающего достоверность рекламы, руководство не привело.

"Говоря о превосходстве своего ценового предложения, рекламодатель не указал конкретные характеристики и параметры сравнения и не подтвердил достоверность такого утверждения объективными доказательствами — маркетинговым исследованием, опросом, экспертным мнением", – уточнили в региональном управлении ФАС.

По закону, если продавец утверждает, что цена лучшая, то он должен представить конкретные характеристики для сравнения. Кроме того, такой заявленный сравнительный критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами.

Торговой сети выдано предписание о прекращении демонстрации ненадлежащей рекламы. Вопрос о привлечении к административной ответственности рассмотрят позднее.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.06.2020 15:44
коллектив Мария-Ра

И это правильное решение!

30.06.2020 15:55
- гость -

видить забыли мелким шрифтом написать "не является публичной офертой" )))

30.06.2020 15:56
Mestnyi122

30.06.2020 15:44
коллектив Мария-Ра
И это правильное решение!
--
А вы чем лучше?

30.06.2020 15:57
гость

Ценник у них давно не "лучший". Дороже , чем в "магните" или "пятерочке" (не говорю про дорогие магазины).

30.06.2020 16:05
- гость -

Федеральные сети с головным офисом за бугром конечно могут задавить такие небольшие сибирские сети как Ярче или Мрийку. Однако очень некрасивы со стороны коллег -конкурентов подобные выходки, ай земля круглая.

30.06.2020 16:06
- гость -

До... копались..

30.06.2020 16:08
- гость -

30.06.2020 15:44
коллектив Мария-Ра
И это правильное решение!

Навели тень на плетень?

30.06.2020 16:11
- гость -

Однако очень некрасивы со стороны коллег -конкурентов подобные выходки

дык капитализм, человек человеку волк
да и корыто мельчает в условиях ковидного кризиса
так что ничего личного - только бизнес...

30.06.2020 16:27
- гость -

Это ещё мягкие методы. Намекающие.

30.06.2020 16:42
гость

Мария Ра ребрендинг не помогает?

30.06.2020 16:59
Guest

На деле это болезнь всех торговых сетей. Поначалу они завлекают низкими ценами, хорошим качеством, внимательным обслуживанием. А со временем цены растут, ведь покупатели привыкают посещать конкретные магазины. Качество и товара и обслуживания может снижаться. В итоге, кто из покупателей повнимательнее, те мониторят ценник и меняют предпочтения. А кто больше подвержен привычкам, продолжает покупать там, где когда-то нравилось. Так что новость не удивляет своей оригинальностью. Но, справедливости ради, должен признать, что в Марийке и в Ярче, пока еще, встречал понимающее отношение, когда попался некачественный товар. И на возврат были согласны и на обмен. Надеюсь, что возьмут на заметку, чтобы не падать лицом в грязь.

30.06.2020 17:03
- гость -

молодцы ФАС! споймали негодяев!! а ценообразование на одноразовые маски, стоимость которых с начала горда выросла в 10-ки раз, не пробовали проверить, не? Или по носу получить можете за такие инициативы?

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