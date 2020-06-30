Президент России Владимир Путин сегодня, 30 июня, выступит с телеобращением к россиянам. Ожидается, что темой станут поправки в Конституцию, сообщают "Известия" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Отмечается, что, обращение ориентировочно состоится "в промежутке ближе к 14:00" по Москве.
Ранее сообщалось, что президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Напомним, что общероссийское голосование по поправкам продлится до 1 июля. Этот же день станет выходным. После голосования по поправкам в Конституцию состоится полноформатная "прямая линия" с Владимиром Путиным, точные сроки которой сообщат позже.
Комментарии
Помогите дедушке,-брошенке обнулится!!! Христа ради )))
"в промежутке ближе к "
30.06.2020 16:41
- гость -
А в это время обнуляемый Дмитрий Анатольевич злобно хихикает и потирает ручонки - его ведь это тоже касается.)))
Его в мавзолее заждались, а он тут выступает!
Не смотря на все нападки - Путин красавчик, умница, я его просто обожаю!
Нет ни одного более достойного человека, чтобы управлять нашей страной.
Или, например, Собчак, Грудинин, жириновский, Зюганов ???
Похоже ботоксная кокетка в ударе. Прямо не сходит с экрана в последнее время.
Наделала делов старуха терешкова
Ну и что он может еще сказать людям, которых грабит разными поборами, отбирает пенсии увеличивая пенсионный возраст..?