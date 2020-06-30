Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле

В Барнауле под окнами многоэтажного дома по улице Глушкова, 2, лежит труп мужчины, сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам свидетелей, мужчина выпал из окна шестого этажа. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи, обстоятельства произошедшего и возраст погибшего пока неизвестны.
Как уже сообщал amic.ru, на минувшей неделе недалеко от этого места — на Чудненко, 92 — на детской площадке умер мужчина. Прохожий попытался помочь умирающему, делая ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, однако спасти его не удалось.
Комментарии
Сдаётся , подобных "парашютистов" - суицидников будет только прибавляться. От безысходности ...
дожил хоть до пенсии?
и ещё интересно- проголосовал?
- 1 налогоплательщик. Он хоть проголосовал?