Кадыров предложил избрать Путина на пожизненный срок

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением приложить усилия, чтобы Владимир Путин до конца жизни оставался президентом России.
Соответствующее заявление руководитель Чеченской республики сделал во время встречи с местными властями. Отрывок записи с мероприятия он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе", — подчеркнул Кадыров (цитата по РИА Новости).
Ранее amic.ru писал, что Кадыров поручил выделить средства малоимущим женихам на выкуп невест. На получение дополнительных финансов могут претендовать жители Чечни, у которых недостаточно собственных накоплений на то, чтобы выкупить невесту в соответствии с бракосочетанием по мусульманским канонам.
Комментарии
ооо.... круче Терешковой