В Роструде спрогнозировали проблемы с поиском работы после пандемии

После пандемии коронавируса возникнет серьезная проблема с поиском работы, заявил заместитель главы Роструда Денис Васильев в ходе доклада на Российской неделе бизнеса.
"Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работы. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся (такие — прим. ред.) категории, как студенты, которые не имеют опыта работы", — приводит его слова ТАСС.
Среди наименее пострадавших отраслей Васильев выделил ИТ-сферу, а наибольший удар приняли те профессии, в которых оказалось необходимо личное взаимодействие между людьми: фотографы, пилоты, бортпроводники, секретари, парикмахеры, фитнес-тренеры и сотрудники туристической отрасли.
По словам замглавы Роструда, это все категории, которые уже сейчас попали в сложную ситуацию, что зафиксировано в службе занятости.
Комментарии
а тем кто45+ чё как?!?!?!??!?!