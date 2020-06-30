1 июля полиция Алтайского края будет работать в усиленном режиме

1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции, на территории Алтайского края сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме, информирует пресс-служба регионального МВД.
Плотность нарядов на улицах городов и районов края увеличится, а в общей сложности на службу заступят свыше пяти тысяч полицейских.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в ходе голосования задействуют сотрудников Росгвардии, 300 курсантов БЮИ, работников частных охранных организаций, а также представителей народных дружин, казачьих сообществ и общественных объединений.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции будут работать в тесном взаимодействии с работниками избирательных комиссий.
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