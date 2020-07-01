До +35 градусов потеплеет в Алтайском крае 1 июля

В среду, 1 июля, в Алтайском крае установится аномальная жара и порывистый ветер, информируют в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в крае днем составит от +25°С до +30°С, а в западных районах региона столбики термометров поднимутся до +35°С. Местами по югу — кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 метров.
В Барнауле в дневное время воздух воздух прогреется до +28°С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 метров.
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