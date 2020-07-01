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Педагог засудила ученика, который хотел продать ее как животное

, ИА "Амител"
Родителям школьника придется выплатить 50 тысяч рублей
Фото: nnov.kp.ru

Фото: nnov.kp.ru

Юный житель Нижегородской области от обиды на учительницу за двойки решил разместить объявление о ее "продаже", но в итоге оказался наказан и он сам, и его родители, сообщает РИА Новости.

На одном из сайтов он поместил фотографии преподавательницы изобразительного искусства и объявление с предложением "приобрести ее бесплатно" в категории "Животные" подкатегории "Грызуны".

Все это школьник сопроводил оскорбительным комментарием, в котором  уточнил, что педагог поставила ему три двойки.

Возможно, объявление так и осталось бы безнаказанной шалостью, если бы его не продублировали в одной из групп в социальной сети.

Информация ушла в массы. Узнала об этом и сама учительница. Она обратилась в суд с требованием о защите ее репутации.

Суд частично удовлетворил иск и обязал родителей выплатить преподавательнице 50 тысяч рублей.

Однако признавать законным требование об удалении группы в соцсети, где продублировали объявление, судья отказался. Вердикт основан на том, что пост осуждает действия школьника, а фамилия и фото педагога там заретушированы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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