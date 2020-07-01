Педагог засудила ученика, который хотел продать ее как животное

Юный житель Нижегородской области от обиды на учительницу за двойки решил разместить объявление о ее "продаже", но в итоге оказался наказан и он сам, и его родители, сообщает РИА Новости.
На одном из сайтов он поместил фотографии преподавательницы изобразительного искусства и объявление с предложением "приобрести ее бесплатно" в категории "Животные" подкатегории "Грызуны".
Все это школьник сопроводил оскорбительным комментарием, в котором уточнил, что педагог поставила ему три двойки.
Возможно, объявление так и осталось бы безнаказанной шалостью, если бы его не продублировали в одной из групп в социальной сети.
Информация ушла в массы. Узнала об этом и сама учительница. Она обратилась в суд с требованием о защите ее репутации.
Суд частично удовлетворил иск и обязал родителей выплатить преподавательнице 50 тысяч рублей.
Однако признавать законным требование об удалении группы в соцсети, где продублировали объявление, судья отказался. Вердикт основан на том, что пост осуждает действия школьника, а фамилия и фото педагога там заретушированы.
Комментарии