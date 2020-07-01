Некоторые виды онкологических заболеваний возникают из-за вируса папилломы человека, заявил доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, предотвратить заражение этой инфекцией можно, если своевременно сделать вакцину.
Специалист отметил, что вирус папилломы становится причиной рака шейки матки в 100% случаев. Для того чтобы он спровоцировал рак, должно пройти около десяти лет. При этом у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус "сбрасывается" через один-два года, утверждает врач.
Мясников также рекомендовал людям с этим вирусом регулярно проверяться. "Весь парадокс ситуации в том, что каждый год 250 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка", — рассказал специалист.
Врач добавил, что снижение числа женщин с вирусом папилломы человека приводит к тому, что мужчины также реже страдают от других видов рака.
Комментарии
"Америка - первая страна, где всем мальчикам в возрасте от 12 до 20 лет начали делать прививку от вируса папилломы человека, который вызывает рак не только шейки матки, но и ряда других органов. Все началось в 2006 году с полномасштабной прививочной кампании американских девочек данной вакциной. ... Инициатором новшества стал Консультативной совет Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), предложивший в октябре 2011 года провести иммунизацию подростков мужского пола и сделать прививку от вируса папилломы человека. Вакцинации подлежат все американцы, не имеющие противопоказаний, в возрасте от двенадцати до двадцати лет. (с)
* Мясникову для убедительности надо было сделать сравнительный анализ , прежде чем утверждать,тем более,что наработанный опыт и статистика более чем реальны.
Да этот "доктор" просто кладезь знаний! Хотелось бы еще узнать название вакцины, и статистику по е