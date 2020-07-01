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1 июля – заключительный день голосования по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
Теперь проголосовать можно только на избирательных участках
Фото: zanmsk.ru

Фото: zanmsk.ru

1 июля в 8:00 в Алтайском крае открываются избирательные участки, на которых население может выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию РФ. Заполнить бюллетень разрешается до 20:00. После этого времени участки закроют и приступят к подсчету голосов.

До 30 июня проголосовать можно было и на придомовых территориях. В последний день плебисцита такого права у россиян не будет.

Для поиска своих избирательных участков можно использовать сервисы "Найди избирательный участок""ТИК и УИК на карте России", которые размещены на официальных сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Алтайского края. 

1 июля объявили выходным, чтобы время посетить участок появилось у каждого.

Также жители четырех алтайских городов могут проголосовать за присвоение их городам звания "Город трудовой доблести", которое увековечит подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. На особый статус претендуют Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.07.2020 07:49
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