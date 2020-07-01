Масштабную реконструкцию Чуйского тракта проводят в Республике Алтай

В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на Чуйском тракте проводят масштабную реконструкцию. Основная задача — разгрузить участок протяженностью 1,623 км в Майминском районе.
"Дорога здесь уже действует в режиме предельной пропускной способности, а центральная улица районного центра испытывает негативное экологическое воздействие из-за чрезмерного движения автомобильного транспорта и превышения допустимого уровня шума и выброса выхлопных газов", — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.
В ходе реконструкции будут построены две транспортные развязки, которые обеспечат связь участка дороги с городом Горно-Алтайск и селом Майма. Съезды будут оборудованы переходно-скоростными полосами и бетонными подпорными стенами. На съезде со стороны населенного пункта для движения пешеходов построят тротуары, пешеходные переходы, светофоры, а также две автобусные остановки. Будет выполнено устройство продольных водоотводных канав, прикромочных водоотводных лотков и поперечных сбросов с проезжей части
На всем участке, включая транспортные развязки, будет установлено освещение. В границах полосы отвода разместят пункт управления, временного пребывания сил охраны и пункты досмотра. В местах, где дорожное полотно расположено близко к жилым домам, установят шумоподавляющие клапаны.
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