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Алтайский избирком опроверг информацию о принуждении жителей региона к голосованию

, ИА "Амител"
По словам председателя комиссии Ирины Акимовой, факты, о которых сообщали люди, не подтвердились
Фото: novoaltaysk.online

Фото: novoaltaysk.online

Факты принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о которых жители Алтайского края сообщали на специальных порталах и в социальных сетях, не подтвердились. Об этом во время пресс-конференции 1 июля рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова. 

Она отметила, что руководителям предприятий, которые фигурировали в сообщениях населения, разъяснили, как проходит включение в списки избирателей при проведении голосования. 

"Я думаю, каких-либо нарушений здесь нет", — подытожила Акимова.

Напомним, ранее жители Барнаула сообщали о фактах принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.07.2020 11:29
- гость -

Так же и с дистанционкой, а сегодня уже маткапитал можно тратить на дистанцию, совсем людей за баранов держат

1.07.2020 11:32
- гость -

с...ы акимовым в глаза, им всё божья роса.

1.07.2020 11:42
- гость -

Если бы Акимова говорила правду - она бы там уже не работала бы.

1.07.2020 11:54
Как то так

1.07.2020 11:32
- гость -
с...ы акимовым в глаза, им всё божья роса.
1.07.2020 11:42
- гость -
Если бы Акимова говорила правду - она бы там уже не работала бы.

Правило первое: Власть всегда говорит неправду.
Правило второе: Если власть говорит правду, смотри правило первое.

Выучили хорошо, заработали на ириски)))

1.07.2020 11:55
Гость

1.07.2020 11:55
- гость -

А вы думали что акимова упадёт в колени и заорёт "шакал я паршивый, всё ворую и ворую"???

1.07.2020 11:59
- гость -

Лжет - требуют проголосовать в зале учреждения и требуют родственников привести!!!

1.07.2020 12:03
- гость -

Ты принуждал? Нет, не принуждал! Значит: не подтвердилось.

1.07.2020 12:05
- гость -

Вы глубоко заблуждаетесь, это похоже на вопли бывшего мэра, когда его в Шебалино по камням размазало.

1.07.2020 12:06
Как то так

1.07.2020 11:59
- гость -
Лжет - требуют проголосовать в зале учреждения и требуют родственников привести!!!

Ага и обязательно в наручниках)))))

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