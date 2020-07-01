Алтайский избирком опроверг информацию о принуждении жителей региона к голосованию

Факты принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о которых жители Алтайского края сообщали на специальных порталах и в социальных сетях, не подтвердились. Об этом во время пресс-конференции 1 июля рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.
Она отметила, что руководителям предприятий, которые фигурировали в сообщениях населения, разъяснили, как проходит включение в списки избирателей при проведении голосования.
"Я думаю, каких-либо нарушений здесь нет", — подытожила Акимова.
Напомним, ранее жители Барнаула сообщали о фактах принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий.
Комментарии
Так же и с дистанционкой, а сегодня уже маткапитал можно тратить на дистанцию, совсем людей за баранов держат
с...ы акимовым в глаза, им всё божья роса.
Если бы Акимова говорила правду - она бы там уже не работала бы.
1.07.2020 11:32
- гость -
с...ы акимовым в глаза, им всё божья роса.
1.07.2020 11:42
- гость -
Если бы Акимова говорила правду - она бы там уже не работала бы.
Правило первое: Власть всегда говорит неправду.
Правило второе: Если власть говорит правду, смотри правило первое.
Выучили хорошо, заработали на ириски)))
А вы думали что акимова упадёт в колени и заорёт "шакал я паршивый, всё ворую и ворую"???
Лжет - требуют проголосовать в зале учреждения и требуют родственников привести!!!
Ты принуждал? Нет, не принуждал! Значит: не подтвердилось.
Вы глубоко заблуждаетесь, это похоже на вопли бывшего мэра, когда его в Шебалино по камням размазало.
1.07.2020 11:59
- гость -
Лжет - требуют проголосовать в зале учреждения и требуют родственников привести!!!
Ага и обязательно в наручниках)))))