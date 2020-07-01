"Излишней мотивации быть не должно": алтайский омбудсмен о голосовании больных COVID

Больные коронавирусом в Алтайском крае смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Но и опасности членов избирательных комиссий подвергать не будут. Об этом в ходе пресс-конференции в избиркоме 1 июля заявил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.
"Есть разъяснение в виде письма руководителя центризбиркома Эллы Памфиловой. Она справедливо говорит о том, что нужно разрешить две задачи. Во-первых, нужно обеспечить безопасность работы самих членом участковых избирательных комиссий и посылать их в "ковидные" госпитали просто так, чтобы там организовывать что-то, нет такой необходимости. ", — сказал Борис Ларин.
В письме Памфиловой также говорится, что правом на участие в голосовании обладает каждый. Для того, чтобы проголосовать, больные избиратели должны подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. УИКи эту информацию должны обработать и предоставить избирателю возможность проголосовать
"Тем не менее я хотел бы моральный аспект это проблемы затронуть: наверное, какой-то излишней мотивации этих людей заболевших на участие в голосовании не должно быть. Наверное, это будет некорректно по отношению к ним, прежде всего. Поэтому еще раз, мы следим за этой ситуацией, но вокруг нее нужно быть очень корректными", — сказал уполномоченный по правам человека.
Напомним, что 1 июля — всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. На территории Алтайского края работают 1779 избирательных участков, на которых соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
Ранее стало известно, что у 13 членов участковых избирательных комиссий Алтайского края выявили коронавирусную инфекцию. Как отметила чиновница, после выявления COVID-19 заболевших заменили на людей из резервного состава.
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