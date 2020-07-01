Спикер АКЗС Александр Романенко рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию

Спикер АКЗС Александр Романенко отметил важность поправок, внесение которых вынесено на голосование. По его словам, в случае их принятия, Алтайскому краю на федеральном уровне будет уделяться еще больше внимания.
"На протяжении 27 лет в наш главный закон страны не было предложено таких масштабных изменений. Тот пакет поправок, который сегодня вынесен на Общероссийское голосование, затрагивает абсолютно все аспекты не только жизни каждого гражданина Российской Федерации, но и затрагивает такие принципиальные моменты, как вопросы государственной целостности, политического устройства страны, разграничения полномочий институтов власти и другие", — цитирует Романенко сайт регионального отделения "Единой России".
Он добавил, что сегодня впервые "в предмет совместного ведения государства и субъектов России включается сельское хозяйство", а значит в Алтайском крае, как аграрном регионе, в случае принятия поправок возрастет внимание к благосостоянию жителей.
Комментарии
Этот материал подойдет для последующего суда над теми кто активно помогал обнуленному в очередной раз незаконно захватить власть!
Голосование за уже принятые поправки? Это какая то форма душевного расстройства? Массовый психоз?