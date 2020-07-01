Более 500 туристических объектов в Алтайском крае начали принимать гостей

Туристический бизнес Алтайского края выходит из ограничений, связанных с пандемией. О том, как предприниматели встречают гостей рассказали "Вести".
В Алтайском районе готовы принять около 10 тысяч гостей, но такие прогнозы считают через чур оптимистичными, потому что многие люди спланировали свой отпуск иначе. При этом региональная организация туризма прогнозирует рост цен на отдых в крае до 15%.
Корреспонденты выяснили, что на одной из баз заселены три домика из восьми. Местное кафе работает только в формате "на вынос", а персонал каждые два часа проводит уборку с антисептиками, ходит в масках и дезинфицирует помещения с помощью кварца.
Комментарии
через чур (с)
Через ШТАААА?