Более 5,5 тысяч членов избирательных комиссий Алтайского края сдали тест на COVID

Тест на коронавирус сдали 5,5 тысяч членов избирательных комиссий Алтайского края. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.
"Порядка 37% членов избирательной комиссии или более 5,5 тысяч человек прошли тестирование на COVID. И более 550 человек обследованы именно методов ПЦР (позволяет выявить, болеет ли человек коронавирусом в настоящий момент – прим.ред)", — рассказала Зубова.
По ее словам, методом ПЦР-диагностики были обследованы те, кто выходит на голосование в закрытые коллективы. К ним относятся дома престарелых, интернаты, стационары.
"Мы исключили возможность, чтобы член избирательной комиссии был болен. Поэтому все члены избирательной комиссии, которые заходили в эти учреждения, были здоровы", — заключила она.
Глава алтайского избиркома Ирина Акимова также добавила, что по результатам тестов коронавирусную инфекцию выявили у 13 членов комиссии с правом решающего голоса. К работе их не допустили. Их заменили резервными работниками комиссий, сообщила Акимова.
Напомним, что 1 июля — всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. На территории Алтайского края работают 1779 избирательных участков, на которых соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
Комментарии
Что помешало проверить всех членов и сотрудников УИКов?
Или решили в порядке эксперимента заодно инфицировать голосующих для насаждения так называемого стадного иммунитета?
Между тем, ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19
Сотрудники Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование сохранения долговременного иммунитета после перенесенного COVID-19. Как уверены ученые, эти выводы ставят под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, а также принятых концепций. Во-первых, выработку так называемого стадного иммунитета, во-вторых, возникает неуверенность в отношении эффективности препаратов на основе терапевтических антител, разработка которых на данный момент считается наиболее перспективной против COVID-19.
Или решили в порядке эксперимента заодно инфицировать голосующих для насаждения так называемого стадного иммунитета?
Между тем, ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19
Сотрудники Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование сохранения долговременного иммунитета после перенесенного COVID-19. Как уверены ученые, эти выводы ставят под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, а также принятых концепций. Во-первых, выработку так называемого стадного иммунитета, во-вторых, возникает неуверенность в отношении эффективности препаратов на основе терапевтических антител, разработка которых на данный момент считается наиболее перспективной против COVID-19.