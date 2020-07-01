Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Глава государства выразил свое мнение на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. На этом УИК Путин традиционно голосует на выборах.
Напомним, что 30 июня президент обратился к россиянам и призвал их принять участие в плебисците, отметив важность голоса каждого гражданина страны.
Он напомнил, что предлагаемые изменения позволяют закрепить в Конституции основные ценности российского народа и заметил, что поправки внесут в документ только при одобрении большинства жителей государства.
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