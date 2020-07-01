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В России зарегистрировано более 650 тысяч зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
За сутки в стране выявили 6556 новых инфицированных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За сутки в России обнаружили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 654 405. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Почти у трети инфицированных не было симптомов болезни.

На 1 июля в России выздоровело еще 10 281 человек, общее число вылечившихся достигло 422 931. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 216 человек, всего за время пандемии в стране зафиксировали 9536 летальных исходов.

Как ранее сообщал amic.ru, на 1 июля в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания, общее число инфицированных составило 4059.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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